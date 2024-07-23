Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone'u geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone'u geliyor

Apple, rekabetçi fiyatlandırma stratejisiyle teknoloji piyasasında yeni bir dönem başlatıyor. Şirketin uzun süredir beklenen son iPhone modeli, önceki sürümlere kıyasla daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Apple'ın uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonu iPhone SE 4, piyasaya sürülmeden önceki sızıntılarla teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Yeni modelin, iPhone XR'ın izinden giden arka yüzey tasarımına sahip olacağı ve iPhone 12 serisinin şık ön görünümünden ilham alacağı belirtiliyor.

Cihazın arkasında, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için 48 megapiksel bir kamera yer alacak. 6,06 inç boyutunda ve 60Hz yenileme hızına sahip bir ekranın eşlik edeceği tahmin edilen iPhone SE 4, performansıyla dikkat çekiyor. Apple'ın A18 Bionic çipi ile güçlendirilecek olan telefon, 6GB veya 8GB LPDDR5 RAM seçenekleriyle gelerek kullanıcılarına günlük işlerde ve çoklu görevlerde üstün bir deneyim vaat ediyor.

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BAĞLANTI VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Apple, yenilikçi teknolojileriyle tanınan iPhone SE serisinin dördüncü neslini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni iPhone SE 4, USB-C bağlantı noktasına geçiş yaparak modern bağlantı standartlarını benimseyecek ve Touch ID'nin yerini daha güvenli ve hızlı olan Face ID alacak. Alüminyum yan çerçevelerle donatılacak olan bu cihaz, hem estetik hem de dayanıklılık açısından beklentileri karşılamayı hedefliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, iPhone SE 4'ün 2025 yılının ilk yarısında, Mart veya Mayıs aylarında tanıtılacağı öngörülüyor. Fiyatlandırma konusunda ise, 499 ile 549 Dolar arasında bir etiketle, mevcut iPhone 15 serisine kıyasla daha uygun bir alternatif sunması bekleniyor.

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Cihazın tanıtım tarihi olarak 2025 yılının Mart veya Mayıs ayları işaret ediliyor ve tahmini fiyat aralığının 499 ile 549 Dolar olacağı söyleniyor. Bu fiyatlandırma ile iPhone SE 4, piyasadaki mevcut iPhone 15 serisine göre daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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