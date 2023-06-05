Apple'ın sevilen özelliği sona eriyor. Yapay zekaya geçiliyor

Apple, sesli asistanı Siri ile ilgili yeni bir karar aldı. Artık uygulama yapay zeka ile birleşecek ve kullanımdan önce "Hey Siri" demek gerekmeyecek.

Apple'ın sevilen özelliği sona eriyor. Yapay zekaya geçiliyor

Apple ile ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen Bloomberg'den Mark Gurman, Apple’ın bu asistan ile ilgili son çalışmaları olabileceğini duyurdu. Gurman, Siri için devrim niteliğinde bir yeniliğin yaklaşmakta olduğunu gözler önüne seriyor.

“HEY SİRİ DÖNEMİ SONA ERİYOR”

İlk kez kullanıma sunulduğundan bu yana Siri'yi kullanabilmek için "Hey Siri" şeklinde seslenmek gerekiyor.

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Ancak Mark Gurman tarafından yapılan yeni açıklamalara göre, bu durumun değişebileceği ortaya çıktı. İddiaya göre Apple, Her Siri komutundaki "Hey" bölümünü kaldıracak. Dolayısı ile asistanı uyandırmak için yalnızca "Siri" denmesi yeterli olacak.

SİRİ YALNIZCA "SİRİ" KOMUTUYLA ÇALIŞACAK

Mark Gurman, attığı yeni bir tweette sanal asistan Siri’nin tetikleme cümlesinde yapılacak değişikliğin önümüzdeki haftanın duyuruları arasında yer alabileceğini ifade etti.

Gurman 2022 Kasım ayında Apple’ın, Siri'nin "Hey Siri" ifadesini tetikleyici bir cümle olarak kullanmasına gerek kalmadan komutları anlayabilmesi ve yanıtlayabilmesi için bir yol üzerinde çalıştığını duyurdu.

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