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Apple'da tedarik sorunu bitmiyor. iPad üretimi taşındı

Apple uzun yıllardır Çin'de bulunan Foxconn fabrikasını taşıma kararı aldı. Apple tedarik sorununun bitmemesini gerekçe göstererek iPad üretiminin Hindistan'da yapılması gerektiğini belirtti.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 12:57
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Apple'ın ürünü olan iPad'ın üretimi Hindistan'a taşınıyor

Apple'da tedarik sorunu bitmiyor. iPad üretimi taşındı
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Teknoloji devlerinden Apple, iPhone 14 tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimini Çin’den Hindistan’a taşımak istediğini belirtti. Apple, bu konunun tartışma aşamasında olduğunu ancak yeni net bir adım atılmadığını belirtti.

Firma, bir süredir Çin’e olan bağlılığını azaltmak için bazı ürünlerini Hindistan’da üretmeye başlamıştı. Ayrıca iPhone üreticisi Foxconn da üretim sağlamak için Hindistan’a yatırım yapmaya başlamıştı. Üretim tesisi, 2025 yılına kadar iPhone üretiminin yüzde 25’ini gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Foxconn, şu anda iPhone 14 Pro modelinin yüzde 70’lik üretmekle sorumlu olduğunu ifade etti. Pandeminin neden olduğu üretim sorun yüzünden Apple, iPhone 14 tedariği dolayısıyla satışlarının azalacağının altını çizdi.

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