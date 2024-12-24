Apple'ın yeni MacBook Air modelleri yolda

Apple, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tanıttığı M4 işlemcisini şimdi yeni bir MacBook Air serisinde sunmaya hazırlanıyor. Mark Gurman’ın Bloomberg'deki "Power On" bülteninde yer alan bilgilere göre, 13 ve 15 inçlik ekran boyutlarına sahip iki yeni MacBook Air modelinin üretimi başladı. Bu modellerin 2025'in başında satışa çıkması bekleniyor.

Apple'ın bu hamlesi, ARM tabanlı SoC teknolojisini tüm ürün gruplarına entegre etme stratejisinin bir parçası. Şirket, M4 işlemciyi daha önce bazı cihazlarda kullanmış olsa da MacBook Air serisi bu dönüşümden şimdiye kadar faydalanmamıştı. Yeni modellerle birlikte Apple, işlemci uyumluluğunu tüm cihazlarında sağlamayı hedefliyor.

DAHA FAZLASI YOLDA

Mark Gurman’ın açıklamalarına göre, Apple’ın 2024 yılı planları sadece MacBook Air ile sınırlı değil. Yılın ilerleyen dönemlerinde, yüksek performanslı M4 Max veya M4 Ultra işlemcileri taşıyan yeni bir Mac Studio modelinin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, yılın sonunda M4 işlemcili bir Mac Pro modeli de piyasaya sürülebilir. Bu cihazlar, Apple’ın profesyonel kullanıcılar için sunduğu seçenekleri de güncelleyerek, ARM tabanlı teknolojilere geçişi tamamlayacak.

Gurman’ın belirttiği gibi, Apple’ın tüm ürün yelpazesini aynı ARM işlemci nesliyle donatması, markanın stratejisinde bir ilk olacak. Daha önceki işlemci geçişlerinde bazı gecikmeler yaşanmış ve yeni nesil işlemciler tüm ürün gruplarında aynı anda sunulamamıştı.

APPLE'IN STRATEJİK GEÇİŞİ

M4 işlemcinin MacBook Air serisine eklenmesi, Apple’ın performans ve enerji verimliliği odaklı stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Özellikle ARM tabanlı işlemcilerin sunduğu düşük güç tüketimi ve yüksek işlem kapasitesi, Apple kullanıcıları için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu yeni modellerin 2025’in ilk çeyreğinde piyasada olması bekleniyor.