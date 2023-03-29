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Apple’dan yeni ödeme sistemi

Apple yeni ödeme sistemi Apple Pay Later’ı duyurdu. İlk kez Amerika’da kullanıma açıldı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:24
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Apple’ın yeni ödeme sistemi: Apple Pay Later

Apple’dan yeni ödeme sistemi
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Apple’ın “Şimdi al sonra öde” sistemi Apple Pay Later açıklandı.

Sistem, iPhone kullanıcılarının online satın alma işlemlerini taksitle ödemesine olanak tanıyor.

ÖZELLİKLERİ

Apple Pay Later adında yeni özellik, kullanıcıların satın alma işlemlerinde ödemelerini -altı hafta süresince- dört taksite bölmelerini sağlıyor. Kullanıcılara online ve uygulama içi satın alma işlemlerini yapmaları için 50 dolar ile 1000 dolar arasında değişen bir limit veriliyor.

Kullanıcılar, Cüzdan uygulaması içinden faizsiz olarak limit talep edebiliyor. Kullanıcılar, Cüzdan uygulamasından yaklaşan taksitlerini takip edebilecek ve yönetebilecek.

AMERİKA'DA KULLANIMA AÇILDI

Apple Pay Later, şu anda Amerika’da da yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki birkaç ay içinde uygun tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.

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