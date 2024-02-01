Ara öğün gerçekten gerekli mi

Kaynak: Haber Merkezi
Ara öğün gerçekten gerekli mi
İşte ara öğün ile ilgili bilinmesi gereken gerçekler...


ARA ÖĞÜN NEDEN ÖNEMLİ

Uzmanlar, sağlıklı beslenme ve ideal kilo için ara öğün alışkanlığı kazanmamız gerektiğini söylüyor. Peki, bunun sebebi nedir? İşte cevabı...
Sağlıklı bir yaşam için gün içinde 3 ana öğün, 2–4 kez ara öğün almak kalıcı kilo vermenin yoludur. Ara öğün alışkanlığı olan kişilerde kan şekeri seviyesi dengeli olur. Kişi gün boyunca açlık duymaz ve böylece farkında olmadan besin alımları azalır.

Ara öğünler, bir sonraki ana öğünde daha az besin alınmasını sağlayarak, günlük kalori alımını dengelemeye ve vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur. Ara öğün alan kişide sık sık dengeli beslenmek, alışkanlık haline geldiği için metabolizma hızını da yükseltir. Metabolizma hızının yükselmesiyle de kilo verme süreci hızlanır.
Ayrıca kişide tatlı isteği azaldığı/sona erdiği için kişi yüksek kalori içeren çikolata veya diğer ağır tatlılardan uzak durarak daha az kalori alır.

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