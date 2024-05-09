Araba koltuklarında büyük tehlike. Kanser yapıyormuş...

Forbes dergisinde yer alan bir makaleye göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yeni bir araştırma, otomobil koltuklarında kullanılan alev geciktirici maddelerin kanserojen etkileri olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, 2015 ile 2022 yılları arasında ABD’nin 30 farklı eyaletinde üretilen 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobil üzerinde yaptıkları incelemelerde, bu kimyasalların özellikle sıcak hava koşullarında havaya karışarak sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

YAZ AYLARINDA RİSK ARTIYOR

Bilim insanları, yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, alev geciktiricilerden sızan kimyasalların sürücüler için ekstra bir risk oluşturduğunu vurguladı. Araştırmada, bu kimyasalların üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkileri ve nörolojik problemlere neden olabileceği ifade edildi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPILDI

Araştırmacılar, bulgular ışığında, sağlık risklerini minimize etmek amacıyla otomobillerdeki alev geciktirici kullanımını kısıtlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini savundu. 1970 yılında, otomobillerin alev almasını engellemek için ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından zorunlu kılınan bu kimyasalların, günümüzde sağlık için ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi.

FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞILIYOR

Araştırmanın sonuçları, çevresel bilimler alanında saygın bir yayın olan “Environmental Science & Technology” dergisinde yayımlandı. Bu bulgular, otomotiv endüstrisinde kullanılan malzemelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda önemli bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.