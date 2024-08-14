Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat

Su içmek, her ne kadar insan sağlığı için yararlı olsa da araba içerisinde bırakılan su şişesi faciaya neden olabilir. Dikkat, canınızdan olmayın. İşte detaylar…

Uzmanlar araç içinde bırakılan birçok maddenin yangın çıkarma potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyor. Özellikle de cam ve metal eşyalar konusunda uyarılar daha sık yapılıyor.

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Fakat, su şişesi vatandaşların aklına gelmeyebiliyor. Ulusal bir yayında yer alan habere göre Bursa’da gerçekleşen bir olayda facia son anda engellendi.

İçtiği suyun şişesini arabanın içerisinde bırakıp kısa süreli bir yere gidip aracına dönen sürücü, aracına döndüğünde yangını tesadüfen önlediğini fark etti.

Otomobil sürücüsü su şişesinin altında bulunan kâğıdı mercek görevi görerek yakmaya başladığı anları kayıt altına aldı.

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