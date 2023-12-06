Arabadan inen kadına kaplan saldırdı. Sürükleyerek götürdü

Çin’in Pekin kentindeki Badaling Yaban Hayatı Parkı'nda bir kadın Sibirya kaplanının saldırısına uğradı. Kaplan, kadını sürükleyerek götürdü. Boynundan ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın öldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arabadan inen kadına kaplan saldırdı. Sürükleyerek götürdü

Çin'in Pekin kentindeki Badaling Yaban Hayatı Parkı'nda bir aile kavgası olarak başlayan olay adı sadece Zhao olarak açıklanan kadın arabasından inmesinden sonra büyük bir trajediye dönüştü.

Aile kavgası nedeniyle araçtan indiği bildirilen kadın Sibirya kaplanının saldırısına uğradı. Park koruyucularının olaya müdahale etmesine rağmen kadın saniye saniye ölüme sürüklendi.

Boynundan ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

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TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken Zhao'nun kızı annesinin cenaze masrafları, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin masraflarını ve diğer aile üyelerinin teselli tazminatını karşılamayı amaçlayan 1,25 milyon yuan (yaklaşık 5 milyon 98 bin 831 TL) tazminat davası açtı.

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