Arabadan yüzlerce sikke çıktı

Kaynak: İHA
Arabadan yüzlerce sikke çıktı
Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin durdurduğu bir arabada 175 adet tarihi sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 175 adet tarihi sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada tarihi değeri olduğu değerlendirilen 175 adet sikke, 3 adet mühür, 1 adet obje, 1 adet kandil ve 1 adet heykel ele geçirildi. Olay sonrası H.Ö., isimli şahsın gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

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