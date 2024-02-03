Arabadan yüzlerce sikke çıktı

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 175 adet tarihi sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada tarihi değeri olduğu değerlendirilen 175 adet sikke, 3 adet mühür, 1 adet obje, 1 adet kandil ve 1 adet heykel ele geçirildi. Olay sonrası H.Ö., isimli şahsın gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.