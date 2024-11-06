Arabalı vapur ücretlerine zam! Zamlı tarife belli oldu

Yarınla birlikte zamlı tarifeye göre motosiklet 45 TL'den 50 TL, otomobil 110 TL'den 160 TL'ye, orta sınıf araç 260 TL'den 300 TL'ye, otobüs-kamyon 560 TL'den 700 TL'ye, TIR ise 975 TL'den 1000 TL'ye çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün işlettiği araba vapurlarının ücret tarifesinde düzenleme yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla belirlenen tarife, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

Diğer yandan Başkan Cemil Tugay’ın talimatıyla, hafta içi günün belli saatlerinde otomobiller için indirimli ücret uygulanacak.

Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücret tarifesinde güncelleme yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre biniş ücretleri şöyle olacak:

Motosiklet: 50 TL

Otomobil: 160 TL

Orta sınıf araç: 300 TL

Otobüs-Kamyon: 700 TL

TIR: 1000 TL

BELLİ SAATLERDE İNDİRİMLİ OLACAK

Zamlı tarife döneminde bazı saat dilimlerinde otomobillere indirim uygulaması da başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla yapılan düzenlemeye göre hafta içi günlerde 10.00 (dahil) – 15.40 (dahil) ve 21.00 (dahil) – 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden, otomobiller, 20 TL indirimle 140 TL’ye yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.