Arabasında çakmak çaktı hayatının şokunu yaşadı. Alevler içinde kalan araç küle döndü

Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde lokanta işleten Ömer Acuçlu, 68 BA 908 plakalı otomobiliyle malzeme almak amacıyla otomobiliyle Aksaray kent merkezine gitmek için yola çıktı. Aluçlu, saat 11.00 sıralarında Gücünkaya köyüne geldiğinde sigara yakmak için çakmağı çakınca gaz kaçağı nedeniyle patlama oldu. Acuçlu, alevler içinde kalan aracını güçlükle sağa çekip kendini dışarı attı. 50 metre ileride yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, alevler içinde kalan sürücü ile aracına yangın tüpleriyle müdahale etti.

Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Açuçlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kayseri’ye sevk edildi. Ömer Acuçlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil ise demir yığınına döndü.