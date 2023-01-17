Arabasını muayene etmek istedi binlerce lirasını kaptırdı. Araç sahipleri dikkat

İHA’da yer alan haberde, bu yıl için araç muayene ücretlerinden alınan yüksek rakamlar nedeniyle araç sahiplerinin tepkisini çeken araç muayene istasyonu, bu defa dolandırıcıların kazanç kapısı oldu.



Araç muayene istasyonunun birebir aynı sitesini yapan dolandırıcılar, bu sitelerinde arama motorlarında en üstte çıkmasını sağlıyor. Arama motorunda araç muayene randevusu almak isteyen araç sahipleri klon sitelere tıkladığında ise farkı ayırt edemeyerek, araç bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini siteye giriyor.



PEŞ PEŞE ÖDEME ALIYOR, BİNLERCE LİRAYI ÇARPIYOR

Sistemde randevu oluşturulmadığı uyarısı ile peş peşe ödeme yaparak randevu aldığını sanan araç sahipleri girdikleri işlem başına binlerce lira para ödüyor. Ancak araç sahipleri dolandırıldıklarını ise yaptıkları birkaç işlem sonrasında halen randevu alamayınca anlıyor.



Düzce’de araç sahibi olan Cem Ulcay da dolandırıcıların klon site mağduriyeti yaşattığı vatandaşlar arasında yer aldı. Pazar günü olması nedeniyle internet üzerinden araç muayene sırası almak için internet arama motoruna istasyonun adını yazan Ulucay, çıkan ilk sıradaki linke tıklayarak, peş peşe randevu almaya çalıştı. İkinci denemesinde de randevu alamayınca dolandırıldığını anlayan Cem Ulcay, araç muayene istasyonunun internet üzerinden ödeme almadığını öğrenince hemen işlemi durdurmak istedi.



DOLANDIRILDIĞININ FARKINA BÖYLE VARDI

Yaşadığı dolandırıcılığı anlatan Cem Ulcay, “Pazar günü internet tarayıcısından aracımız için muayene almak istediğimizde muayene istasyonunun adını arama motoruna yazdık. Tabii tarayıcıdaki ilk çıkan linke tıkladığımızda gerekli plaka bilgilerimiz ve gerekli bilgileri bizden istediler. Bu bilgileri girdikten sonra ödeme ekranına yönlendirildik. Fakat ödemenin internet üzerinden yapılmadığını bilmiyorduk. İnternet üzerinden gerekli kart bilgilerimi girdiğimde hatalı işlem uyarısı aldık. Ödeme alınmadığına dair 2 kez yapıldığında ise bu aynı hatanın devam ettiğini görünce dolandırıldığımızın farkına vardık. Arama motoru üzerinden giriş yaptığımızda ilk çıkan linke tıklamanın hatasını yaşıyoruz maalesef.” dedi.







“DOLANDIRILMAMAK İÇİN GÜVENİLİR SİTELERİ BULUN”

Ulcay, “Orijinal sitesi tamamı ile 3 ya da 4 sekme altında çıkıyor. Tabii bu vatandaşın dikkatini çekmiyor ne yazık ki. Site birebir çünkü, kopyasını yapmışlar. İnsan aldanabiliyor ne yazık ki. Yaklaşık 3 bin 200 lira kadar bir meblağ dolandırıldık. Bugün tekrardan siteye girdiğimizde sitenin kapatıldığını gördük. Fakat tekrardan tarayıcıya araç muayene istasyonu adını yazdığımızda benzeri farklı dolandırıcı sitelerinin hala aktif olduğunu görüyoruz. Tamamıyla tarayıcılardan aramak istedikleri bilgileri girdiğinde öncelikle detaylı teyit etmelerini tavsiye ederim. Çünkü herkes dolandırıcılık üzerinde bayağı başarılı. Biz dolandırdık fakat bizim gibi milyonlarca insanın aynı hataya düşme ihtimali mevcut ve bu konuda dikkat etmelerini de tavsiye ederim. Yetkili kuruluşlarında bu duruma derhal önlem bulmalarını istiyorum.” diye konuştu.



UZMANI UYARDI: “HER ÖNÜNÜZE GELEN LİNKE GÜVENİP ÖDEME İŞLEMİ YAPMAYIN”

Düzce’de uzun yıllardır bilişim sektöründe hizmet veren Serbay İnteractive Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Gözütok ise arama motorlarında ilk çıkan sonuçların güvenilir olmayacağını belirterek, internette arama motorlarında arama yapılırken dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Gözütok, “Son dönemlerde sıkça yaşanan mağduriyetlerden bir tanesi bu. Özellikle geçtiğimiz yaz döneminde otel işletmelerinin web sitelerinin birebir kopyalanıp insanları mağdur edildiği bir dönem yaşadık. İnsanlar biraz daha girdikleri web sitenin o işletmenin web sitesi olduğuna teyit edip ondan sonra işlem yapmalarını tavsiye ediyoruz. Google'da birinci çıkan her sitte güvenilir site olmuyor. Yine de girdikleri listeyi bir kontrol etmeleri, o sitenin güvenlik sertifikası var mı, gerçekten o işletmenin resmi web sitesi mi bunu kontrol ettikten sonra işlem yaparlarsa kendi işlemlerinin daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.







“EN ÇOK DOLANDIRICILIK BANKALARIN SAYFALARINDA YAŞANIYOR”

Özkan Gözütok ayrıca en çok dolandırıcılığın bankaların sayfalarında yaşandığını söyleyerek, “En çok bankacılık sektöründe bu tüp dolandırıcılıklar yaşanıyor. İnternet sitesine girdiklerinde örneğin bir banka sitesi diyelim, genelde dolandırıcılar şöyle bir dolandırıcılık taktiği uyguluyorlar. Bankanın isminden bir harf çıkartarak yine baktığınızda dalgınlığınızda o bankanın ismini okumuş sanıyorsunuz ama detaylı baktığınızda aslında bir harfinin olmadığını görüyorsunuz. Domain adresini yani internet adresini teyit edilebilir, onun haricinde daha önce o kurumun sitesine girmişse zaten bir göz aşinalığı vardır. Oradan da bir tespit yapabilirler. Google'dan siteye girmeye çalışıyorsa eğer Google'a bankanın adını yazdığında birinci çıkan sonuç illaki bu bankanın kendi web sitesi olmayabilir. Dolandırıcı web sitesi de olabilir. Onu da yine bankanın adını kontrol ederek teyit edebilir. İnsanlar bir kere o kurumun nasıl işlediğini bilmeli. Diyelim ki araç muayene istasyonu. Bir kere o kurum online herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yani sizden yaptığınız işlemler sonunda bir kredi kartı talep ediliyorsa zaten bilin ki o kurumun öyle bir talebi yoktur bu yerinde ödenen bir hizmettir. Oradan anlaşılabilir.” ifadelerini kullandı.



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