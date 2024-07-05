Arabasını yıkayana para cezası kesilecek

Almanya'da eyaletlerin birbirinden farklı kuralları bulunuyor. Bu kurallardan biri de tatil günü olarak kabul edilen pazar günleri araç yıkanmanın önüne geçiyor. Araç yıkamanın ses kirliliğine neden olduğu ifade ediliyor.

Bazı eyaletlerde araba yıkama faaliyetleri pazar günleri ve resmi tatillerde tamamen yasaklanırken, diğer eyaletlerde istisnalar veya belirli saat sınırlamalarıyla izin verilebiliyor.

Ancak Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Palatinate ve Saarland'da Pazar günleri araba yıkamak yasaklandı. Yasağa uymayan kişilere 100 bin Euro (3 milyon 539 bin TL) kadar para cezası kesilebiliyor.

Öte yandan pazar günleri Hamburg'da sadece 13:00 - 19:00 arasında arabalarını yıkayabiliyor. Hessen'de ise sabah 7:00 - 20:00 veya yaz aylarında 21:00 saatleri arasında uygulamaya izin veriliyor.

Uygulamanın Türkiye'de gelmesi halinde yasaklara ne kadar uyulacağı merak konusu oldu. Bir vatandaş "En ucuz yerde otomobili iç dış yıkatmanın fiyatı 350 TL'den başlıyor. Kaç kişi bu parayı verip aracını yıkatır" diye konuştu.