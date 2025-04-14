Arabesk müziğinin duayeni! Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gerçek adı bakın neymiş?

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Orhan Gencebay'ın gerçek adını daha önce duymuş muydunuz? 'Orhan Baba' lakabıyla hafızalara kazınan usta sanatçı kariyerinin başlarında soyadını değiştirdi. Soyadını Gencebay olarak değiştiren usta sanatçı, bu isimi kariyerinde ve müziğinin marka yüzü olarak kullandı.

GERÇEK İSMİ BAMBAŞKA ÇIKTI

Arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay'ın gerçek ismi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından birisi oldu. 4 Ağustos 1944 tarihinde Samsun'da doğan Orhan Gencebay'ın gerçek ismi aslında Kencebay.