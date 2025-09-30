Arabeskin Kraliçesi'nin ölümü tesadüf değil mi? Güllü intihar mı etti, öldürüldü mü?

Ünlü sanatçı Güllü’nün Yalova’daki evinde camdan düşerek öldüğünün açıklanmasından beri Türkiye'de derin bir üzüntü yaşanırken Arabeskin Divası'nın ölümü ile ilgili soru işaretleri de gündemde yerini aldı. Özellikle sosyal medyada yayılan video, “boğulma sesi”, “üçüncü kişi” iddiaları ile birlikte tartışmaları yeniden alevlendirdi. Resmi açıklamalarda henüz intihar ya da cinayet yönünde net bir sonuç çıkmadı tüm iddialar hâlâ tartışma aşamasında. Peki sosyal medyada konu hakkında neler konuşuldu ve Güllü'nün ölümündeki kafa karıştıran olaylar neler? Tüm merak edilenleri Yeniçağ olarak sizler için derledik. İşte Güllü'nün ölümü ile ilgili bütün gelişmeler...

GÜLLÜ NASIL HAYATINI KAYBETTİ? RESMİ AÇIKLAMALAR

26 Eylül 2025 gecesi, saat 01:28 civarında Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde yüksekten düşme olayı bildirildi.

Valilik ve emniyet kaynakları, olayın “yüksekten düşme” olarak kayıtlara geçtiğini, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla soruşturma açıldığını açıkladı.

Güllü’nün o gece evde kızı ve kızının arkadaşı ile bulunduğu, dengesini kaybederek camdan düştüğü iddia edildi.

Kızı Tuyan Ülkem’in ifadesinde ise, “Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu, ayağı kaydı, camdan düştü” dediği aktarıldı.

Oğlu Tuğberk Yavuz ise “intihar iddiaları asılsızdır” diyerek bu tür spekülasyonları reddetti.

Bu aşamaya kadar resmi kaynaklar “yüksekten düşme” ifadesini kullanıyor; intihar mı, kaza mı yoksa dış müdahale mi olduğu hususunda net bir yorum yapılmamış durumda.

SOSYAL MEDYADA NELER KONUŞULUYOR? İDDİALAR VE ŞÜPHELER

“BOĞULMA SESİ, TOKAT SESİ” İDDİALARI

Sosyal medyada yayılan videolarda bazı kullanıcılar, Güllü’nün düştüğü anda arka planda boğulma sesi, tokat sesi ya da itişme sesi duyduklarını iddia ediyor.

Ayrıca Beste Açar da “Evde üçüncü bir kişi olmalı, incelenmeli” şeklinde dikkat çeken yorumlar yaptı.

“ÜÇÜNCÜ KİŞİ VAR MI?” TARTIŞMASI

Bazı paylaşımlarda, evde başka bir şahsın bulunduğu, “arkadan müdahale” olabileceği yönünde iddialar dile getiriliyor.

Bu iddialar, özellikle görüntülerdeki sesler ve davranış yorumları üzerinden şekilleniyor.

PATRON İDDİASI: CİNAYET SÖYLEMİ

Sanatçının önceki dönem çalıştığı patronlardan biri, Güllü’nün cinayetle öldürüldüğü yönünde sert açıklamalarda bulundu.

Bu açıklama kamuoyunda büyük yankı yarattı, ancak henüz resmi makamlarca bu iddia doğrulanmış değil.

SON YAYINLANAN VİDEO GÖRÜNTÜLERİ: NE GÖSTERİYOR?

Yayımlanan video kaydı, ev içi kamera görüntüsü olduğu iddia edilen bir kesit içeriyor. Görüntülerde:

Güllü’nün cam kapıya doğru yöneldiği,

Düşme sesinin duyulduğu,

Ortada görünür bir kavga ya da belirgin fiziksel temas olmasa da videoda belirsiz hareketlerin bulunduğu

ifadeleri öne sürülüyor.

Ancak bu görüntüler tek başına “itme” ya da “müdahale” olduğunu kanıtlamıyor. Sesin netliği, kamera açısı ve çekim koşulları gibi birçok değişken, yorumlarda belirsizlik bırakıyor.

KAZA MI, İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ? HER İDDİANIN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI

Kızının ifadesinde dengesini kaybettiği yönündeki anlatım.

Video görüntülerinde ses iddiaları ve itme iddiaları, kazayı sorgulatıyor. Görüntülerin net olmaması bu açıklamaları henüz doğrulamıyor.

İNTİHAR

Bazı yorumlar ve sosyal medya paylaşımları bu olasılığı gündeme getiriyor.

Aile fertleri (özellikle oğlu) bu iddiaları kesin biçimde reddetti.

Resmi makamlar hâlâ net bir delil sunmadı.

CİNAYET / DIŞ MÜDAHALE

Patronun sert suçlamaları, üçüncü kişi iddiaları, video ses iddiaları gibi unsurlar bu teoriyi canlı tutuyor.

Otopsi raporlarında ve olay yeri incelemesinde henüz darp izine dair net sonuç açıklanmadı.

Şu ana kadar hiçbir resmi kurum, “ölüm cinayet” ya da “intihar” sonucunu kesin biçimde doğrulamış değil.

TARAFTAKİ DERİN ŞÜPHELER: NEDEN “TESADÜF” OLMASIN DENİYOR?

Hayranlar ve kamuoyu, Güllü’nün sahne kariyerindeki popülaritesi, çevresel gerilimler ve servet iddiaları gibi noktalarda “ticari çıkarlar” ya da “gizli plan” olabileceği düşüncesini dile getiriyor.

Video ve ses analizinde iddia edilen “boğuk sesler”, “bağırma” gibi öğeler, olaya bir müdahale olasılığını akla getiriyor.

Üçüncü kişi var mı sorusu, olay anında evde kimlerin bulunduğu, kamera açılarındaki boşluklar ve ses kayıtlarının bütünlüğü gibi belirsizlikler iddiaları canlı tutuyor.

Ancak şunu vurgulamak gerekir: bu fikirler temelde şüphe üzerine kurulu, kesinlik içermiyor.

ÖLÜM BİR “TESADÜF” MÜDÜR? İDDİALAR NE KADAR YERİNDE?

Güllü’nün ölümü hâlâ resmi makamlar tarafından “yüksekten düşme” olayı olarak sınıflandırılmış durumda. Henüz savcılık ya da adli makamlardan intihar ya da cinayet yönünde kesin bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyadaki videolar, ses analizleri ve patlayan iddialar ciddi merak uyandırsa da, bunlar kanıtlanmamış iddialar olarak kalıyor. Kamuoyundaki şüpheler büyük ve meşru; ancak hukuk açısından deliller henüz bu iddialara netlik kazandıramadı.

Güllü’nün ölümü “tesadüf” denen bir olasılık mı, yoksa planlı bir müdahale miydi? Bugün için kesin bir kanıt yok; intihar mı, cinayet mi, kaza mı olduğu hâlâ soru işareti. Bu nedenle iddialar dikkatle değerlendirilmelidir kesin sonuç henüz ortaya çıkmamıştır.