Araç almayı düşünenlere geçmiş olsun! Bu markalara yüzde 40 vergi geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemeye göre Çin’den İthal edilen binek araçlar için ilave gümrük vergisinde değişiklik yapıldı.

Elektrikli otomobiller için uygulanan %40 ilave gümrük vergisi artık tüm yakıt türleri için uygulanacak.

En düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi. 8 Haziran itibariyle yayımlanan karar, yayımını takip eden 30. günde yürürlüğe girecek.

“YÜZDE 40 VERGİ GELDİ, GEÇMİŞ OLSUN”

Otomobil sektörünün nabzını tutan Gazeteci Emre Özpeynirci, “Geçmiş olsun! Artık Çin'den ithal tüm araçlara %40 ek vergi geldi. Böylece artık sadece elektrikli otomobiller için değil tüm otomobiller için %10 gümrük vergisi +%40 ek vergi, yani toplam yüzde 50 vergi ödenecek. Üstüne ÖTV+KDV tabi ki” ifadelerini kullandı.