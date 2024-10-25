Araç altına zulalanmış uyuşturucu çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Araç altına zulalanmış uyuşturucu çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir araç altına zulalanmış uyuşturucu maddeler bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir araç altına zulalanmış uyuşturucu maddeler ele geçirildiği belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda aracın alt kısımlarına zulalanmış 126.75 gram metamfetamin maddesi, 18.22 gram gelen sentetik kannobinoid ham maddesi, 1 adet av tüfeği, 2 adet şarjör ve 66 adet kartuş fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak araçta bulunan N.K, T.A, A.A ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve burada işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan S.K., isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken N.K, T.A, ve A.A. serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

Araç altına zulalanmış uyuşturucu çıktı

Araç altına zulalanmış uyuşturucu çıktı

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