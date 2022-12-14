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Otomobil alamıyorsanız motosiklet verelim

Hindistanlı motosiklet üreticisi TVS Motor Company'den Türkiye'deki otomobil alıcılarına ilginç bir teklif geldi:"Otomobil alamıyorsanız motosiklet verelim"

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:17
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Araç fiyatları uçtukça motosikletçiler ellerini ovuşturuyor. Otomobil alamıyorsanız motosiklet verelim

Otomobil alamıyorsanız motosiklet verelim
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Hindistan'ın önemli motosiklet üretici firmalarından biri olan TVS Motor Company Türkiye'de dört çeşit ürün sürmeye hazırlanıyor. İşte bu çerçevede şirketten ilginç bir açıklama geldi. O açıklama "Otomobil alamıyorsanız, motosiklet verelim" şeklendeydi. 

TVS Motor Company Türkiye'de Euro-V emisyon normlarına uygun iki tekerlekli araçları piyasaya sürmeyi planladığını söyledi.Şirket, Jupiter, NTORQ Race Edition, Raider ve Apache RTR 200 4V gibi Euro 5 uyumlu ürünleri piyasaya sürecek.

Şirketten yapılan açıklamada, çevrenin korunması ve Türkiye halkının refahına özen gösterilmesi nedeniyle, Türkiye hükümetinin Euro-5 emisyon normlarına uyumu düzenlediği belirtildi.

Şirket, ürünleri tanıtmak için Avrupa Birliği/yerel makamlardan onay bekliyor.Hindistan'ın en büyük üçüncü iki tekerlekli araç üreticisi TVS Motor Company, Türkiye'de TVS Apache ve Jupiter gibi Euro-5 uyumlu iki tekerlekli araç modellerini piyasaya sürmek istiyor

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