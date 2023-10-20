Araç fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Sıfır araçta en avantajlı dönem ne zaman?

Araç piyasasında fiyatların düşüşe geçtiğini gören vatandaşlar fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle bekleme başladı.

Peki en avantajlı dönem ne zaman?

Milliyet’in haberine göre; İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel merak edilenleri anlattı.

Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İMAS Derneği olarak yaz sezonu ortasında yaptığımız yazılı ve sözlü mülakatlarda sıfır araçta yaşanan bollaşma ve Ticaret Bakanlığı’mızın piyasa düzeni ve ayrıca fiyat istikrarına dair attığı etkili adımlar neticesinde kayıt dışı ticaretin sektörden el çekeceği, fiyat dengelerinin pandemi öncesi hale geri geleceği ve yıl sonunda sıfır araçta ciddi indirimler ve kampanyalar düzenleneceğinden sık sık bahsetmiştik.

‘YÜZDE 15 İNDİRİMLER GÖRÜYORUZ’

Geldiğimiz noktada bayilerin kendi bünyelerinde sıfır ya da çok uygun faiz oranlı kredi imkanları sunduğu ya da %15’e varan ciddi indirimler uyguladığını görüyoruz. Dikkat çekici ve avantajlı olan kampanyalar ise sunulan krediler ve fiyat düşüşleri.

BAYİLERDEN UYGUN KREDİ TEKLİFİ!

Banka kredisine ulaşmanın güç olduğu ve yüksek faizler talep edilen ortamda bayilerin sunduğu uygun faizli krediler, otomobil almak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir avantaj. Öte yandan kredi kullanmadan otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız da cazip fiyat indirimlerini değerlendirerek otomobil sahibi olabilirler.

İLANLARDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ NE?

E-ticaret platformlarında toplam vasıta sayısında bir artış görülse de bu kategorilerde kiralık araçlar, deniz araçları hatta atv gibi pek çok farklı motorlu taşıt paylaşılmaktadır. Dolayısı ile otomobil sayısında artış görülse de asıl kayda değer artış motosiklet ve ticari araç alanında görülmektedir. Bunun başlıca sebebi 6+6 yönetmeliğinin ticari araç ve motosikletleri kapsamamasından dolayı bu alanlara kayan yönelimdir. Ancak talebin oldukça düşük olması sebebiyle bu durum fiyat ve piyasa dengelerine etki edecek düzeyde değildir.

İKİNCİ EL ARACINI SATIP SIFIR ARAÇ ALMAK MANTIKLI MI?

2024 model araçların gelecek olması sebebiyle, 2023 araç stoğunu eritmek adına kampanyaların yıl sonuna kadar süreceği kanaatindeyiz. Hatta kampanyalar yeni yılın ilk birkaç ayında da sürebilir. Sonraki süreçte döviz kuru, enflasyon gibi sebeplerle fiyatlarda bir miktar yükselişler görebiliriz. Dolayısı ile hem sıfır hem de ikinci el araçta mevcut fiyat düşüşleri ve cazip kampanya ortamı, otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın değerlendirebileceği avantajlı bir dönem olacaktır.”