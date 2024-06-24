Araç kullanan küçük çocuğun babasına rekor ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sosyal medyada Beylikdüzü’nde çocuk sürücü başlığıyla paylaşılan videodaki görüntüleri incelemeyerek soruşturma açtı.

Yapılan incelemelerde olay yerinin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı olduğu belirlendi. Direksiyon başındaki çocuğun ise kullanan çocuğun 11 yaşında olduğu, aracı kullandıran kişinin de babası M.E.S. olduğu belirlendi.

Otomobilin sahibi M.E.S.'ye ehliyeti olmayan kişiye araç kullandırmak suçunu işlemesi nedeni ile 12 bin 977 lira ceza kesildi.