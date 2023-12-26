Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahipleri dikkat

Yeni yıl öncesinde birçok kalemde ardı ardına zamlar yağarken, araç muayene ücretleri de bundan nasibini aldı.

TÜVTÜRK, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araç muayene ücretlerini yeniden belirledi.

Kurumun resmi sitesinde yayınlanan yeni ücret tarifesine göre;

- Traktör (römorklu, römorksuz) için 927 lira 06 kuruş,

- Motosiklet ve motorlu bisiklet için bin 854 lira 12 kuruş,

- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için ise bin 821 lira 66 kuruş muayene ücreti ödenecek.

2023 yılında 282 lira 50 kuruş olarak belirlenen egzoz muayene ücreti de yeniden değerleme oranı nedeniyle yılbaşından itibaren 422 lira 72 kuruşa yükselecek.

2023 YILI ÜCRETLERİ

2023 yılında uygulanan tarifeye göre, traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet sınıfındaki araçlar için muayene ücreti 586 lira 50 kuruştu.

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork sınıfındaki araçlar için ise muayene ücreti bin 149 lira 60 kuruş olarak uygulanıyordu.