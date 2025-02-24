Araç muayenesinde TÜVTÜRK dönemi sona erdi! İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu

Araç muayene istasyon hizmetlerinin özelleştirme ihalesinde 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 2. bölgeye ilişkin araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi ihalesi yapıldı.

İhaleye Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katıldı.

Elemesiz ilk turda verilen teklif, 790 milyon dolar oldu, ardından açık artırmaya geçildi.

Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 876 milyon dolarla başladı.

Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubu'ndan 878 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubu'ndan da 880 milyon dolar teklif gelirken Doğuş Tem OGG ihaleden çekildi.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG, teklifini 890 milyon dolara yükseltirken AGTT OGG de ihaleden çekildiğini açıkladı.

Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

Öte yandan, ihale kapsamına Türkiye iki bölgeye ayrılırken birinci bölgede 45, ikinci bölgede 36 il yer alıyor.