Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta o tarihte indirim geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta o tarihte indirim geliyor

Akaryakıt sektörü temsilcileri, araç sahiplerine benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılacağı duyurdu.

Akaryakıt sektörü yetkilileri, araç sahiplerine yönelik olarak olumlu bir gelişmeyi duyurdu. Açıklamaya göre, benzin ve motorin ürünlerinde fiyat düşüşü bekleniyor. Petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına etki ederken, sektör temsilcilerinden gelen açıklama piyasada olumlu karşılandı. Belirtilene göre, 07 Haziran 2024 Cuma gününden itibaren benzin fiyatlarında 1,13 lira, motorin fiyatlarında ise 1,03 lira indirim yapılacak.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi, birçok faktörü içermektedir. Fiyatlandırma, 2005 yılında yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi çerçevesinde gerçekleşir. Bu sistemde, akaryakıt dağıtım şirketleri, depo satış fiyatlarını kendi belirledikleri fiyat politikalarına göre ayarlamakta serbesttir.

Bayiler ise, dağıtım şirketlerinin tavsiye ettiği tavan pompa satış fiyatlarını uygulayabilir veya rekabet koşullarına bağlı olarak kendi pompa satış fiyatlarını belirleyebilirler. Fiyatların oluşumunda, Akdeniz piyasasındaki CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru gibi uluslararası göstergeler önemli rol oynar. Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) payı gibi vergiler ve paylar, rafineri satış fiyatının üzerine eklenerek nihai tüketici fiyatını etkiler.

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