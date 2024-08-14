Araç sahipleri dikkat! Dev firma 33 bin aracını geri çağırıyor

Toyota, Kuzey Amerika'da, araçlarının yük kapasitesi etiketlerindeki hatalar nedeniyle 33 bin 848 aracı geri çağırma kararı aldı. Bu durum, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) düzenlemelerine uygun olarak, araçların yanlış yük taşıma kapasitesi bilgisi içeren etiketlerle donatılmış olması ve bu durumun Federal Motorlu Taşıtlar Güvenlik Standartları'na uymamasından kaynaklanıyor.

Sorun, Gulf States Toyota tarafından yapılan bir araç incelemesi sırasında keşfedildi ve etiketlerin, araçlara monte edilen aksesuarların toplam ağırlığını doğru bir şekilde yansıtmadığı tespit edildi. Hata, sürücülerin araçlarını bilmeden aşırı yüklemelerine ve böylece kaza riskinin artmasına neden olabilir. Geri çağırma işlemi, 2023 ve 2024 model yıllarını kapsayan neredeyse tüm Toyota modellerini etkiliyor. Toyota, araç sahiplerine 16 Eylül'den itibaren geri çağırma ile ilgili bildirimler göndermeye başlayacak ve etiket değişikliklerinin yapılması için araçları yetkili servislere çağıracak.

TOYOTA, GERİ ÇAĞIRILAN MODELLERİ ŞU ŞEKİLDE SIRALADI:

2023–2024 BZ4X

2025 Camry Hibrit

2024 Corolla

2023–2024 Corolla Cross Hibrit

2023–2025 Taç

2024 4 Koşucusu

2023–2024 Highlander, Highlander Hibrit

2024 Grand Highlander, Grand Highlander Hibrit

2023–2024 GR Corolla

2024 GR86

2023 GR Supra

2024 Land Cruiser Hibrit

2023–2024 Prius, Prius Prime

2023–2024 Sequoia Hibrit

2024 Tacoma, Tacoma Hibrit

2023–2024 Tundra, Tundra Hibrit

2023–2024 Venza Hibrit

Şirket, araç sahiplerine 16 Eylül’e kadar bildirim göndermeyi ve gerekli etiket değişikliklerini yapabilmek için 33 bin 848 aracı servislere çağırmayı planlıyor.