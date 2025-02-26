Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorin fiyatlarına indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor. Geçtiğimiz cumartesi litresi 1,45 TL artan motorin grubunda bu gece yarısından itibaren 1,43 TL indirim geliyor.

İndirimle birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatının yaklaşık 46,57 TL’ye, Ankara’da 47,28 TL’ye, İzmir’de ise 47,65 TL’ye düşmesi bekleniyor.

BEKLENEN İNDİRİM ÖNCESİNDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;

İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL, motorin 47,89-48 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin 48,71 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL, motorin 49,08 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.