Araç satışında şeytanın aklına gelmeyecek hile

53 yaşındaki alıcı, satın aldığı ikinci el otomobilin, iki aracın ortadan birleştirilerek yapıldığını öğrendi. Ekspertiz raporunda, iki aracın ortasından kaynak yapılarak satın aldığı otomobilin yapıldığını öğrenen A.Y., suç duyurusunda bulundu.

9 Ekim günü, A.Y., 2013 model otomobili 90 bin 500 TL karşılığında satın aldı. A.Y., aracı satın aldığı kişinin kendisine ekspertiz raporunu göstermeyişinden şüphelendi. Otomobili satın aldıktan 13 gün sonra, otomobilini ekspertize götürdü ve gerçek anlaşıldı.

Ekspertiz raporunda, otomobilin arkasının taban sacından itibaren kesildiği ve bu kısma başka bir aracın arka kısmının kaynakla birleştirildiği anlaşıldı. Otomobili satan kişi, durumdan haberinin olmadığını söyledi ve bunun üzerine A.Y., Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu.

“ARABANIN ÖN TARAFI 2013 MODEL, ARKASININ KAÇ MODEL OLDUĞU BELLİ DEĞİL”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, durumdan haberdar oldu ve olay hakkında şu ifadelerde bulundu: "Aracı satan kişi, 'Bende zaten var, ben veririm' diyerek ısrarla ekspertiz raporu aldırmıyor. Satış gerçekleştikten sonra da konu kapanıyor. Tüketicimiz ekspertiz yaptırınca bu durum ortaya çıkıyor"

Şahin konuşmasının devamında şunları iletti: "Bu arabanın ön tarafı 2013 model, fakat arka tarafının kaç model olduğu belli değil. Düşünün ki iki ayrı model olan bir araba ile karşı karşıyayız şu anda. Bunun sebebi ne? Ekspertiz işleminin alımdan önce yapılmaması. Normal bedel olarak alınıyor. Halbuki bu arabanın fiyatı belki de şu anda yarı fiyatı kadardır."

Aracı satan kişinin yüksek ihtimalle durumdan haberdar olduğunu fakat bu şekilde aldığını ileri sürdüğünü söyleyen Mahmut Şahin, "Yapılması gereken işlem, hukuka başvurmak. 10 bin 390 liranın üzerinde olduğu için tüketici mahkemesine başvuru zorunlu. Zaten ekspertiz raporundan dolayı iade kararı çıkacak. Satan kişi, bu bedeli tüketicimize ödeyecek ve arabasını geri alacak. O da aldığı kişiden tekrar bunu alacak. Yani silsileyle gidecek bu" ifadesinde bulundu.