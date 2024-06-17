Araç tarlaya uçtu: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Araç tarlaya uçtu: 6 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı bölgesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolünü kaybederek tarlaya devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Antakya-Reyhanlı karayolunun Tayfur Sökmen Mahallesi yakınlarında gerçekleşen olayda, bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirdi ve sonucunda araç tarlaya uçtu. Olayı görenlerin hemen 112 Acil Servis'e haber vermesiyle, kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği kazada, yaralılar araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi ve ardından hastaneye kaldırıldılar. Kazanın ardından yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.

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