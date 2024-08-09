Araç uçurumda asılı kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Araç uçurumda asılı kaldı

Kocaeli’de araç uçuruma asılı kaldı, sürücü 20 metre yükseklikten düştü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Bakır Sokak’ta meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki 58 ZA 222 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarında asılı kaldı.

Sürücüsü, araçtan çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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