Araç yangınına montlu müdahale

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bingöl’de seyir halindeki Fiat Tofaş marka araç, bir anda alev topuna döndü. Sürücü, yanan aracı montuyla söndürmeye çalıştı. Alevler, başka bir sürücü tarafından verilen yangın söndürme tüpü ile kontrol altına alındı.

Bingöl Merkez Kültür Mahallesi’nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken bir anda alev alev yanmaya başladı. Şoför, yanan aracı sağa çekip otomobilden inerken, çevredekiler tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

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Bu sırada araç sürücüsü montunu çıkartarak yangını söndürmeye çalıştı. Ardından yoldan geçen bir otomobil sürücüsü, aracında bulunan yangın söndürme tüpünü, yanan aracın şoförüne verdi.

Yangın söndürme tüpü ile yapılan müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürüp soğutma uyguladı.

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Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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