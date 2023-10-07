Araca önce yumruk attı sonra çarptı. Köprüde maganda terörü

Bir trafik magandası 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde tartıştığı sürücünün otomobilini yumrukladıktan sonra aracıyla geri gelerek sürücünün otomobiline çarptı. Aracın içinde küçük bir çocuğunda bulunduğu aile korku dolu anlar yaşadı.

Araca önce yumruk attı sonra çarptı. Köprüde maganda terörü

Bugün öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde meydana gelen olayda, İddiaya göre köprüde seyir halindeki 34 HD 4989 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ve başka bir otomobil sürücüsü olan Emrah Güvenç arasında yol tartışması çıktı.

ÖNCE CAMINI YUMRUKLADI SONRA ARACIYLA ÇARPTI

Hafif ticari sürücüsü, Emrah Güvenç ve ailesinin bulunduğu otomobilin önünde durdu. Daha sonra hafif ticari araç sürücüsü, Güvenç ailesinin otomobilinin camına yumruk atarak bağırdı. Siniri geçmeyen sürücü ardından aracıyla geri giderek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptıktan sonra gitti. Bu sırada otomobilde bulunan sürücü Emrah Güvenç'in çocuğu korkudan ağlamaya başladı.

“ERKEKSEN AŞAĞI İN”

Emrah Güvenç o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 34 HD 4989 plakalı hafif ticari sürücüsünün aracından inerek tartıştığı sürücünün otomobilinin camına vurduğu, 'erkeksen aşağıya in' diye bağırdığı, o esnada otomobil içerisindeki çocuğunun ağlaması ve eşinin paniklediği görülüyor.

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