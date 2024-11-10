Aracı ile 4 takla attı: "Hedefim 8 takla" dedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aracı ile 4 takla attı: "Hedefim 8 takla" dedi

Düzce Safari Offroad Kulübü'nün 33'üncüsünü düzenlediği Off-Road yarışları nefesleri kesti. Yarışa Bursa’da katılan Cihangir Aydın: “Parkurda aracı ile 4 takla attı. Hedefim 8 takla” dedi.

Düzce Safari Offroad Kulübü'nün 33'üncüsünü düzenlediği Off-Road yarışları nefesleri kesmeye devam ediyor. Hız yarışlarının yapıldığı parkurda Bursa'dan yarışa gelen Cihangir Aydın damga vurdu.

Parkura başlar başlamaz su çukuruna girerken 4 takla atan araçta bulunan sürücü ve co-pilot kazayı burunları bile kanamadan atlattı. O anlar an be an kameralara yansırken, Cihangir Aydın hedefinin bir sonraki yarışlarda 8 takla olduğunu dile getirdi. Aydın, "4 takla çok eğlenceliydi.

Bu tarz yarışların devam etmesi lazım. Türkiye'de ki Off-Roadçıların önünün açılması gerekiyor. Çok başarılı bir takla attım. Bundan sonraki hedefim 8 takla atmak olacak" dedi.

Aracı ile 4 takla attı: "Hedefim 8 takla" dedi

Aracı ile 4 takla attı: "Hedefim 8 takla" dedi

Aracı ile 4 takla attı: "Hedefim 8 takla" dedi

Aracı ile 4 takla attı: "Hedefim 8 takla" dedi

Aracı ile 4 takla attı: "Hedefim 8 takla" dedi

Aracı ile 4 takla attı: "Hedefim 8 takla" dedi

Aracı ile 4 takla attı: "Hedefim 8 takla" dedi

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