Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bu hatanın bedeli en az 100 bin TL

Uzmanlar, göz ardı edilen araç bakımlarının 100 bin liradan fazla masrafa yol açabileceğini ve değişimi yapılmayan parçaların büyük risk taşıdığını belirtiyor.

Araç servis uzmanı İsa Mermer, sıcak havalarda araçlarını kullanan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için önemli uyarılarda bulundu.

Mermer, araç bakımlarının ihmal edilmesi durumunda büyük hasarların oluşabileceğini vurguladı ve motor, sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemine dikkat çekti.

“SU GİBİ 90 DERECEDE KAYNAMA YAPMAZ”



Motor bakımında sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için kritik olduğunu belirten Mermer, "Antifriz, araçlarda yaz kış olması gereken bir malzemedir. Su gibi 90 derecede kaynama yapmaz, 120 dereceye kadar kendini korur ve radyatör ile soğutma sisteminde korozyon oluşmasını engeller. Kıştan çıkıldığı için fren balataları ve diskleri suya maruz kalıp deforme olabilir, bu yüzden kontrol edilmeleri gerekir. Araç hidroliğinin de belli periyotlarda değiştirilmesi gerekir, aksi takdirde fren sistemi paslanabilir ve fren performansı düşebilir." dedi.

“YANGINA NEDEN OLABİLİR”



Özellikle benzinli araçların yakıt sistemindeki parçaların kontrolünün önemine değinen Mermer, "Benzinli araçlarda LPG takılıysa, benzin pompası benzinle soğutulur. Yakıt seviyesi düşük olduğunda benzin pompası ısınır ve arızalanabilir, hatta yangına neden olabilir. Bu yüzden yaz aylarında yakıt seviyesinin çeyrek depo veya yarım depo seviyesinde tutulması önemlidir." şeklinde konuştu.

“130 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR”



Aksatılan bakımların büyük masraflara yol açabileceğini belirten Mermer, "Araç bakım takibini yapmazsanız, motor yağı korozyona neden olur ve motorun içindeki parçalara zarar verir. Bu da motorun sıfırlanmasının maliyetini 130 bin liraya kadar çıkarabilir. Düzenli bakım, hem araç için hem de sürücünün cebine faydalıdır," dedi.