Aracın çarptığı geyik telef oldu: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın çarptığı geyik telef olurken, kazada 2 kişi de yaralandı.

Aracın çarptığı geyik telef oldu: 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, dün gece saat 22.00 sularında, K.D. idaresindeki 43 U 0716 plakalı hafif ticari araç, Harmancık ilçesinden Tavşanlı istikametine gittiği sırada yola çıkan kızıl geyiğe çarptı. Kara yolunun 17. kilometresinde meydana gelen kazada geyik telef oldu. Araç sürücüsü K.D. ile yanında bulunan A.D. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Telef olan geyik, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ge1-001.jpg

ge2-001.jpg

ge3-001.jpg

Öne Çıkanlar
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Son Haberler
2023 YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladı Güncel
2023 YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladı
Hande Erçel dedesini son yolculuğuna uğurladı. Acı haberi alır almaz İtalya'dan döndü Magazin
Hande Erçel dedesini son yolculuğuna uğurladı. Acı haberi alır almaz İtalya'dan döndü
ABD'de işkenceyle çocuğunu öldüren anneye müebbet hapis Dünya
ABD'de işkenceyle çocuğunu öldüren anneye müebbet hapis
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın peşine düştüğü muhtar! Yazarlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın peşine düştüğü muhtar!
Alina Boz kendisine şans getiren ritüelleri açıkladı Magazin
Alina Boz kendisine şans getiren ritüelleri açıkladı
İtalya'da insan kaçakçılığına yardımdan 25 şüpheli gözaltına alındı Dünya
İtalya'da insan kaçakçılığına yardımdan 25 şüpheli gözaltına alındı
2022-2023 yıllarında Netflix'e gelecek animasyon filmleri belli oldu Teknoloji - Otomotiv
2022-2023 yıllarında Netflix'e gelecek animasyon filmleri belli oldu