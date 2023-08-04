Aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler

Olay saat 18.09’da Ankara'nın Sincan ilçesindeki 11. Cadde üzerinde meydana geldi. Volkswagen marka aracın sürücüsü, trafikte seyir halinde olan bir başka aracın sürücüsüne "Sinyal vermedin" diyerek el hareketlerinde bulunup küfür etti.

200 metre sonra aracın önünü keserek durduran Volkswagen sürücü, otomobilinden aldığı döner bıçağı ile oğlu ile birlikte diğer sürücünün üzerine yürüdü. Yanında diğer aile fertleri de olan baba ve oğlu, sürücüyü tehdit etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.