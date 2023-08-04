Aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler

Ankara’da baba ve oğlu, sinyal vermediğini iddia ettikleri aracın önünü keserek, döner bıçağı ile sürücüye tehditler savurdu.

KAYNAK: İHA
Aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler

Olay saat 18.09’da Ankara'nın Sincan ilçesindeki 11. Cadde üzerinde meydana geldi. Volkswagen marka aracın sürücüsü, trafikte seyir halinde olan bir başka aracın sürücüsüne "Sinyal vermedin" diyerek el hareketlerinde bulunup küfür etti.

200 metre sonra aracın önünü keserek durduran Volkswagen sürücü, otomobilinden aldığı döner bıçağı ile oğlu ile birlikte diğer sürücünün üzerine yürüdü. Yanında diğer aile fertleri de olan baba ve oğlu, sürücüyü tehdit etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

aw001752-03.jpg

aw001752-05.jpg

Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
Ceyda Düvenci beyaz gülün hikayesini anlattı Magazin
Ceyda Düvenci beyaz gülün hikayesini anlattı
BİM marketin deposuna ait açık alanda büyük yangın Güncel
BİM marketin deposuna ait açık alanda büyük yangın
SPK’dan 14 kişiye işlem yasağı Ekonomi
SPK’dan 14 kişiye işlem yasağı
Fatih Altaylı Disney'e teşekkür edeceğini böyle duyurdu '100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız güruhu bir günde Atatürkçü yaptılar' Güncel
Fatih Altaylı Disney'e teşekkür edeceğini böyle duyurdu '100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız güruhu bir günde Atatürkçü yaptılar'
Kahramanmaraş’ta hasar alan bina 130 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı! Güncel
Kahramanmaraş’ta hasar alan bina 130 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı!
Yayla evinin önünde otururken yorgun mermi isabet etti Güncel
Yayla evinin önünde otururken yorgun mermi isabet etti
Reklam panosunda mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı Güncel
Reklam panosunda mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı