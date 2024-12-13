Aracıyla yayanın üzerinden geçip 'bir şeyin yok' dedi

Kuyumcukent Atölyeler bloğunda servis işletmeciliği yapmakta olan Ömer Faruk Delioğlu, otopark girişinden yaya olarak dışarı çıktı. O sırada minibüsüyle süratli şekilde geri geri seyreden 34 NP 8247 plakalı minibüs açık alanda yürümekte olan Ömer Faruk Delioğlu’na arkasından çarptı. Bir anda ne olduğunu anlamadan aracın altında kalan Delioğlu’nun çığlıkları üzerine minibüs sürücüsü durdu.

Acılar içinde minibüsün altından çıkan Delioğlu, çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından ortadan kaybolan minibüs sürücüsünden şikayetçi olan Ömer Faruk Delioğlu, polise verdiği ifadede ölümden döndüğünü belirterek şunları söyledi:

“Kuyumcukent AVM arkasında otopark girişinde Kuyumcukent meydanı açık alanda yaya olarak yürürken bir anda arka tarafımdan bir aracın çarpması ile yere düştü. Bana çarpan araç üzerimden geçerek beni altına aldı. Sağ ayağımın üzerinden aracın tekeri geçti. bağırmam ile araç sürücüsü aracı geri alması ile aracın altından çıktım. Bana çarparak altına alan aracın Kuyumcukent içersindeki para nakil işi yapan Bantaş firmasına ait 34 NP 8247 plaka sayılı zırhlı Ford Transit araç olduğunu gördüm. Araç sürücüsü 1.60 boylarında saçı olmayan kumral bir erkek şahıstı. Şahıs umursamaz tavırla bir şeyin yok yok gibi söylemlerde bulundu, aracından bile inmedi. Çevredeki insanlar gelerek tepki gösterince aracından indi. Çevredekiler tarafından ambulans çağrıldı, gelen ambulans ile Bahçelievler Devlet hastanesine gittim. Sağ kolumda çatlak olduğunu, sol elimin başparmağında yırtılma olduğunu sağ ayak bileğimde eziklik ve çatlak olduğunu öğrendim, kaza mahalline trafik polisi gelmedi ve kazaya sebebiyet veren araç sürücüde oradan ayrıldı. Dikkatsizlik sonucu yaralanmama sebebiyet veren ismini bilmediğim 34 NP 8247 plaka sayılı araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim”

Ölümden şans eseri kurtulan Ömer Faruk Delioğlu’nun Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Göksal Beskaya’nın damadı olduğu öğrenildi. Beskaya, bir dönem MHP’nin İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayları arasında yer almıştı.