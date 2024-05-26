Araçlar sudan çıkartıldı

Hatay merkez ve ilçelerde yer yer etkili olan sğnak yağış, Antakya ilçesinde hayatı felç etti. İlçede akşam saatlerinden itibaren etkisine giderek arttıran yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sağnak yağışların başlamasından kısa süre sonra göre dönen Çevreyolu mevkiinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Pek çoğu tamamen suya gömülen otomobilleri kurtarmak için olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışmaları esnasında yoğun bir mesai harcadı.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda biriken suyun içerisinden kurtarılan araçlarda maddi hasar oluşurken, sevindirici bir şekilde can kaybı yaşanmadı. Aniden bastıran yağışlara arabasında yakalanan Zafer Yılmaz isimli vatandaş, mahsur kalma hadisesinin gece saat 1 ila 2 arasında yağmurun etkili olmasıyla başladığını, arabanın içine kısa sürede 50 ila 60 cm su dolduğunu, kendisini arabadan dışarıya zor attığını belirtti. Arabadan dışarıya kendisini güç bela atan talihsiz sürücü korunaklı bir yere gittiğini, oradan itfaiyeyi aradığını, ekiplerin de atik davranarak hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiğini ve kendisini kurtardığını ifade etti.

Ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ıslanan üstü değiştirip arabasının yanına geldiğini de sözlerine ekleyen sürücü "Arabayı da Hatay Büyükşehir Belediye ekipleri kurtardı. Arabayı sağ salim çıkardık. Gözle görülür bir hasar yerine içinde bir alabalık eksik. Başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.