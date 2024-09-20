Araçta esrarengiz patlama

Kaynak: İHA
Araçta esrarengiz patlama

Tekirdağ Ergene'de sürücünün park ederek içinde beklediği araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama gerçekleşti. Sürücü yaralandı.

Sağlık Mahallesi Konuk Sokak üzerinde sürücü Y.E.G.'nin (19) sürücü koltuğunda bulunduğu park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Araçtan atlayan sürücü Y.E.G. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

aw291333-01.jpg

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.E.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

aw291333-02.jpg

Sokak sakini bir vatandaş, “Evim olay yerine yakın. Güm diye bir patlama sesi duyduk. Hemen evden çıkıp olay yerine geldim. Bize de, sigarasını yakarken birden patlama olduğunu söyledi. Yaralının saçlarında ve kollarında yanık vardı. Ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptı” diye konuştu.

Son Haberler
Ahmet Çakar fırsatı kaçırmadı. Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Ahmet Çakar fırsatı kaçırmadı. Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Fatih Altaylı'dan Bilal Erdoğan'a rövaşata! 'Ahlaksız' hakaretinin intikamını son videoda aldı
Fatih Altaylı'dan Bilal Erdoğan'a rövaşata! 'Ahlaksız' hakaretinin intikamını son videoda aldı
Ayrılık acısını kolay atlattı: Yıldız oyuncu aşk tatilinde
Ayrılık acısını kolay atlattı: Yıldız oyuncu aşk tatilinde
Kapıyı kıran okul müdürü açığa alındı
Kapıyı kıran okul müdürü açığa alındı
Narin'in katledildiği köydeki çocuklarla ilgili endişe verici sonuç! Bakanlığın raporunda ortaya çıktı
Narin'in katledildiği köydeki çocuklarla ilgili endişe verici sonuç! Bakanlığın raporunda ortaya çıktı