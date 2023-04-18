Araçtan atladı hayatta kaldı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç 60 metreden denize uçtu. Sürücü son anda araçtan atlayarak kazadan yaralı kurtuldu.

Araçtan atladı hayatta kaldı

İHA'nın haberine göre, kaza saat 23.30 sıralarında Kozlu ilçesi, Değirmenağzı mevkisi, 3. Tünel çıkışında yaşandı. Muharrem E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Peugeot marka hafif ticari araç tünel çıkışında kontrolden çıkarak 60 metreden denize uçtu.

Sürücü Muharrem E. denize metreler kala araçtan atlayarak yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine giden Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaralı sürücü AFAD ekiplerinin de desteğiyle anayola taşındı.

Ambulansa alınan sürücü Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası ekipler olay yerinde tutanak tutarken yaralı sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

aw872602-01.jpg

aw872602-02.jpg

aw872602-04.jpg

aw872602-03.jpg

aw872602-05.jpg

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu