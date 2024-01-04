Araları açılmak deyimi ne anlama geliyor?

Araları açılmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki kişinin birbirlerine dargın hale gelmesi durumunu tanımlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

İkili arasında herhangi bir sebepten dolayı anlaşmazlık çıkması ve iki kişinin samimiyetlerinin sekteye uğraması durumudur. Artık muhabbetlerinin kesintiye uğraması, konuşmama durumlarında kullanılmaktadır.

ARALARI AÇILMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu kadar uzun süreli arkadaşlıktan sonra aramız nasıl açıldı hala anlayamadım."

"Yüz yıl geçse de aramız açılmaz sanıyordum öyle bir koptuk ki bizi hiç bir güç barıştıramaz artık..."