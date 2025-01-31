Aralarındaki yaş farkı dikkat çekmişti: Aşkları kısa sürdü

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Bülent Şakrak yeni aşka yelken açtı. Şakrak yeni yılın ilk dakikalarında kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman ile aşk yaşadığını ilan etmişti.

ELEŞTİRİ YAĞMIŞTI

Bülent Şakrak'ın 1999 doğumlu Burcu Kirman'la beraberliğini açıklamasının ardından Şakrak’a eleştiri yağmıştı. Yaş farkıyla gündemden düşmeyen çiftin aşkı kısa sürdü. Şakrak, Burcu Kirman ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

BURCU KİRMAN KİMDİR?

1999 İstanbul doğumlu olan Burcu Kirman, Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunu. Oyunculuk hayatına tiyatro oyunları ile başlayan Burcu Kirman, Bay Yanlış, Baraj gibi dizilerde rol aldı.

Son olarak Fidan ile Toprak dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Kirman ilk kez Bay Yanlış dizisinde rol aldı sonrasında Baraj dizisinde oynadı. Tiyatro oyunculuğu da yapan Burcu Kirman, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2020 yılından itibaren Bay Yanlış, Baraj, Alef, Toprak ile Fidan gibi çeşitli dizilerde rol aldı.