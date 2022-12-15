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Kan gruplarından biri felaket habercisi

AB kan grubuna sahip olan kişilerin beynine pıhtı atma oranının diğerlerine göre tam 5.6 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Ayrıca AB kan grubuna sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma oranlarının yüzde 23 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 13:20
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Aralarından biri felaket habercisi. Kan gruplarıyla ilgili korkutan araştırma

Kan gruplarından biri felaket habercisi
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Londra'da çalışmalarını yürüten bilim insanları tarafından kan gruplarıyla ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldı. Bilim insanları çıkan ilginç sonuçları da kamuoyu ile paylaştı.

BEYİNDE KAN PIHTILAŞMASI

Şeker hastalığı, tansiyon, çeşitli bulaşıcı hastalıklar, kalp hastalıkları başta olmak üzere kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmesi noktasında kan gruplarının hastalıklar üzerindeki bağlantıları tespit edildi.

Kan gruplarının en belirleyici özelliği olan CVT bileşeninin aynı zamanda beyinde kan pıhtılaşmasını tetikleyen bir durum olduğu ortaya çıkarken kan gruplarına ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı.

882 kişi üzerinde yapılan deney sonucunda AB kan grubuna sahip olan kişilerin CVT riskinin diğer kan gruplarına oranla 5.6 kat daha fazla olduğu ortaya çıkarken, 0 kan grubu olan kişilerde bu oranın yarı yarıya olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

AB KAN GRUBU KALP HASTALIĞI RİSKİNDE DE ÖNDE

Diğer kan grupları ve hastalık bağlantıları şu şekilde devam ediyor... Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda AB kan grubuna sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma oranlarının yüzde 23 daha fazla olduğu ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Diğer bir bilgi ise kalp hastalığına yakalanma riskine ilişkin; B kan grubuna sahip kişilerin 0 grubu olan kişilere oranla yüzde 11 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği ve çevresel faktörlere karşı çok daha dirençli bir bağışıklığa sahip olurken, kalp krizi riskinin çok daha düşük olduğu belirlendi. Kan grupları üzerine yapılan araştırmalar tam olarak netlik kazanmamışken, araştırmalar gün ve gün gerçekleştirilmeye devam ediyor.

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