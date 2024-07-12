Aranan adam gardıropta yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aranan adam gardıropta yakalandı

Kayseri polis ekipleri ‘yağma’ suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan aramı, gardıropta saklanırken yakalandı.

Aktarılan bilgilere göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılar aramalarda bir adrese düzenlenen operasyonda; ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 29 yaşındaki M.S. kaldığı evdeki gardıropta saklanırken, yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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