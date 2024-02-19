Aranması bulunan 10 şahıs İskenderun'da yakalandı

Kaynak: İHA
Aranması bulunan 10 şahıs İskenderun'da yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişi yakalandı.

İskenderun ilçesinde 18 Şubat tarihinde polis ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Bu denetimler kapsamında; 486 kişi, 226 araç ve 171 motosiklet sorgulanırken yapılan kontroller sonucunda 3 araç trafikten men edildi.

aw145312-02.jpgAyrıca çeşitli suçlar nedeniyle aranan 10 kişi, denetimler sırasında tespit edilip yakalandı. Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda; 15 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 106 adet captagon, 12 gram sentetik kannabinoid ve 7 adet ecstasy olmak üzere çeşitli maddeler ele geçirildi.

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