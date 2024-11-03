Arap asıllı oylar Trump'a kayıyor

Abbas, Fox News’de yaptığı açıklamada, “Arap Amerikalılar, Trump’ın kampanyasına yöneliyor. Çünkü o, barış ve hoşgörü vaat ediyor. Bu seçimde onun yanında yer alacağız,” dedi. Bu açıklamalar, özellikle Michigan gibi çekişmeli eyaletlerde Arap topluluğunun oylarının önemini ortaya koyuyor. Demokrat Parti’ye mesafeli duran bu topluluk, Biden-Harris yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik tutumuna duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor.

Dearborn Ziyareti ve Trump’ın Mesajı

Trump, seçim kampanyası kapsamında ilk kez Dearborn’da büyük bir Arap topluluğuna hitap etti. Abbas, Trump’ın bu ziyareti ve barış mesajlarının Arap seçmenleri etkilediğini vurguladı. "Arap toplumu olarak, dünya genelinde kalıcı barış ve adalet istiyoruz. Trump, bu mesajlarla bizlere kucak açtı ve taleplerimize kulak verdi," dedi.

Barış İsteği ve Değişim Umudu

Michigan’ın Arap-Amerikan nüfusu açısından en yoğun eyaletlerden biri olması, bu topluluğun oy tercihini daha da kritik hale getiriyor. Abbas, Trump’ın Arap toplumunun barış ve insanlık adına çağrısını dikkate aldığını, bu yüzden Arap seçmenlerin değişim isteğiyle ona yöneleceğini belirtti.

Abbas, Arap seçmenlerin savaşların son bulmasını ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasını talep ettiğini ifade etti. “Daha fazla ölüm, daha fazla bombalama istemiyoruz. Barış, sevgi ve hoşgörü istiyoruz. Trump’ın bu taleplerimize yanıt verecek en iyi seçenek olduğuna inanıyoruz,” dedi.