Arap basınından ‘Mısır' iddiası: ‘Normalleşme’ için tarih verdiler

Geçtiğimiz ay Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde yıllar sonra ilk temaslarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi, yeni bir sürecin oluşmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasa yönelik yapılan eleştirilere, "Uluslararası siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağı, temel ilkelerden ödün vermeden dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz." şeklinde cevap vermiş ve sürecin devam edeceğini işaret etmişti.

Independent Türkçe'nin Al Araby Al Jadeed'den derlediği habere göre, geçen hafta istihbarat düzeyinde bir Mısır-Türk görüşmesinin gerçekleşti. İki ülke arasındaki ortak sorunları ve tartışmalı dosyalarının 2023'ün ilk dört ayında sona erdirme olasılığını ele aldı.

Al Araby Al Jadeed'in edindiği bilgilere göre, her iki taraftan da üst düzey temsilin yer aldığı toplantıda tartışmaların büyük bölümünü Libya dosyası oldu.

LİBYA'DA YENİ HÜKÜMET KURULMAMASI KONUSUNDA TÜRK-MISIR UZLAŞISI

Fathi Bashagha başkanlığındaki parlamentonun bir yetkilisine dayandırılan habere göre görüşmede, Türk tarafı Dabaiba hükümetine desteğini sürdürürken, Mısır tarafı Başağa başkanlığındaki Temsilciler Meclisi tarafında yer aldı.

Ankara, Kahire'yi Libya'da seçimler yapılana kadar Dabaiba hükümetini elinde tutmaya ikna etmeye çalışırken, Libya tarafıyla ilişkileri yönetme konusunda Kahire'yi tatmin edecek bir formül aranıyor.

Türk tarafı, seçimlere kadar Libya'da bir sonraki aşamaya ilişkin önerilen formül üzerinde anlaşmaya varılması halinde Kahire'ye “yeterli garantiler” vermeye hazır olduğunu ifade etti. Ankara'nın Libya ile yaptığı anlaşmalara bağlı kaldığı, Ankara'nın Akdeniz’deki Yunanistan’a karşı çıkarlarını savunmaya çalıştığı vurgulandı.

Daha önce birleştirmenin tek yolunun adil ve demokratik seçimler yapmak olduğunu belirten Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen yıllık "Akdeniz Diyalogları" forumunun sekizinci oturumunda, Rus paralı askerlere atıfta bulunarak Libya'da Türkiye ile rekabet etmeye çalışan bazı taraflar olduğunu söyledi.

MISIR'DAN DESTEK

Çavuşoğlu, Ankara'nın "Libya'da çıkar ve güvenlik sağlamak ve orada istikrarı yeniden sağlamak için hem Mısır hem de BAE ile çalışmayı dört gözle beklediğini" vurguladı.

Mısırlı ve Türk yetkililerin yer aldığı toplantıda, Türk tarafı Ankara'nın Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmasını önerdi. Bu öneri Mısır'ın da desteğini aldı. Mısır tarafının vaat ettiği foruma üyelik, iki ülke ilişkilerindeki son gelişmeler ve Ankara'nın Mısır taleplerine verdiği yanıtlara bağlı olarak gerçekleşecek.

SİSİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ MART AYINDA

Al Araby Al Jadeed'e konuşan Mısırlı diplomat, “İlişkilerin düzelmesi hiç olmadığı kadar yakın, Türkiye Mısır'ın Libya'daki hassasiyetleri konusunda anlayışlı davranıyor, Mısır da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına zarar vermek istemiyor" dedi.

Haberde mart ayında büyükelçi ataması sonrası nisan ayında Sisi-Erdoğan görüşmesinin olabileceği belirtildi.