Arap basınından Türkiye yalanı. Öldürülen PKK’lıları sivil gibi gösterdiler

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından terör hedeflerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekat gerçekleştirirken, MİT'e ait çok sayıda SİHA'nın görev aldığı harekatta birçok hedef imha edildi.

Bu hava harekatının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu.

TSK’nın başarılı operasyonları devam ederken Suudi Arabistan destekli Arab News sitesinden, Türkiye’nin operasyonlarına yönelik yalan haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de bu operasyonları hedef alan site, şimdi de Türkiye’nin yaptığı operasyonlarda sivil halkı öldürdüğü yalanını gündeme getirdi.

Gazetede yer alan haberde, ‘‘Kürt yetkililere göre Türkiye Perşembe gününden bu yana bölgedeki yerleri bombalıyor, sivil ve askeri hedefleri ve altyapıyı vuruyor ve can kayıplarına neden oluyor’’ ifadeleri kullanıldı.

PKK’NIN UZANTISI SDG KAMPLARI BOMBALANIYOR

Sitenin yaptığı yalan haberlerin aksine ise, TSK’nın PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan SDG kamplarını bombaladığı ve sivillere yönelik bir operasyonun olmadığı biliniyor.

Söz konusu Arap medyasının ise SDG’yi terör örgütü olarak görmediği ve bu sebeple sivil halkın bombalandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı görülüyor.

Terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde paravan oluşum SDG ile planlarını hayata geçirmek istiyor. PKK'nın sözde lider kadrosu tarafından yönlendirilen bu yapı ile örgütün faaliyetleri meşru gösteriliyor.

PKK'NIN SDG KILIFI

Örgütün Suriye'de uygulamaya çalıştığı planların merkezinde ise Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı yapı var.

SDG, terör örgütü PKK'nın işgal ettiği topraklarda meşruiyet kazanmak için kullandığı bir araç.

SDG olarak adlandırılan paravan oluşum, örgütün uluslararası destek bulmak için oluşturduğu bir terör çatısı. SDG’nin plan ve faaliyetleri, PKK'nın sözde liderleri tarafından belirleniyor.

SURİYE'DE TERÖRÜN UZANTISI: SDG

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "Suriye'de faaliyet gösteren 11 bin dağ kadrosu teröristi nereden geldiler? Türkiye'nin dağlarından geldiler. Haftanin'den, Avaşin-Basyan'dan, Zap'tan kim gönderdi bunları? PKK gönderdi... PKK'nın adamları bunlar. Dağ kadrosu teröristi bunlar ne yaptılar o SDG denilen yapının omurgasını oluşturdular" sözleriyle örgütü anlattı.

Örgüt, kontrol ettiği topraklarda ayrılıkçı amaçlarını gizlemek için SDG adını kullanıyor. SDG, örgütsel ve ideolojik olarak PKK'ya dayanıyor.

SDG'de PKK dışındaki grupların varlığı ise zayıf ve sembolik. Birçok Arap temsilci, kararlarda söz sahibi olamadıkları için örgütten ayrıldı.

TSK SON OLARAK 15 HEDEFİN İMHA EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

MSB’den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye’nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Suriye’nin kuzeyindeki terörist hedeflerine bugün saat 22.00’de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

15 HEDEF İMHA EDİLDİ

Hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edildi. Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”