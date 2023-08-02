Arap dünyasının ilk kadın Başbakanı görevden alındı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un ve Arap dünyasının ilk kadın Başbakanı olan Necla Buden Ramazan’ı görevden aldı. Ramazan'ın yerine Ahmed el-Haşşani getirildi.

KAYNAK: AA
Arap dünyasının ilk kadın Başbakanı görevden alındı

Tunus Cumhurbaşkanlığın tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı görevinden alarak, yerine Ahmed el-Haşşani'yi Başbakanlık görevine getirdi" denildi.

Görevlendirmeye ilişkin yayımlanan videoya göre, el-Haşşani, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, yeni görevi için Cumhurbaşkanı Said'in önünde yemin etti.

Said, Ahmed el-Haşşani'ye yeni görevinde başarılar diledi. Haşşani, daha önce Tunus Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapıyordu.

NECLA BUDEN RAMAZAN KİMDİR?

Necla Budin Ramazan, 29 Haziran 1958'de Tunus'un Kayrevan şehrinde doğmuş bir jeolog ve üniversite profesörüdür. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 29 Eylül 2021'de hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir.

Ekim 2021'de Başbakanlık görevine başlayan Budin Ramazan, Arap dünyasında ve Tunus'ta başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın olmuştur. Daha önce 2011 yılında eğitim bakanlığı yapan Ramazan, ülkedeki genç işsizliği düşürmeye çalışmıştır.

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