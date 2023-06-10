​​​​​​​Arap Parlamentosu: Sudan'ın Arap krizleri listesine girmesini istemiyoruz

Arap Parlamentosu Başkanı Adil bin Abdurrahman el-Usumi, Sudan krizini bölgesel ve uluslararası müdahalelere terk etmemeleri gerektiğini söyledi.

​​​​​​​Arap Parlamentosu: Sudan'ın Arap krizleri listesine girmesini istemiyoruz

Arap Parlamentosu, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği'nin merkezinde üçüncü yasama yılının 5. Genel Kurul toplantısını yaptı.

Parlamento Başkanı Usumi, oturumda yaptığı konuşmada, Arap ülkelerine Sudan krizinin daha fazla büyümemesi için meselenin çözümünde daha fazla rol almaları çağrısında bulundu.

"ARAP KRİZLERİ LİSTESİNE GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Usumi, "Araplar olarak Sudan'da akan kanın durması, ulusal ordunun birliği ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için birleşmeliyiz. Sudan krizini bölgesel ve uluslararası müdahalelere terk etmemeliyiz. Sudan krizinin, bölgesel ve uluslararası güçlerin müdahale ettiği ve Birleşmiş Milletlerin ya da uluslararası bir elçinin gönderildiği Arap krizleri listesine girmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI TOPLUMA APAÇIK BİR MEYDAN OKUMADIR"

Araplar için öncelikli konu olan Filistin meselesine daima destek verdiklerini vurgulayan Usumi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme girişimi, Filistinlilere ait evlerin yıkılması ve sivillere yönelik tekrar eden saldırılar gibi provokatif eylemlerini kınadı.

Usumi, "Tüm bu eylemler, Filistin halkının korunması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistinlilerin meşru haklarını sağlamak için siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluk üstlenmesi ve bu ihlallere son vermesi gereken uluslararası topluma apaçık bir meydan okumadır." diye konuştu.

Yemen meselesine ilişkin Usumi, krizin nihai ve kapsamlı siyasi çözüm çabalarının önünü açacak şekilde kalıcı ateşkesin sağlanması için harcanan çabalardan övgüyle söz etti.

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