Arap ülkelerinden ortak Gazze açıklaması

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de ayrım gözetmeyen hava saldırıları devam ederken ve kara harekâtı beklenirken, bir dizi Arap ülkesinden uluslararası hukuk uyarısı geldi. Ancak ortak açıklama İsrail'e ateşkes çağrısı yapılmaması dikkat çekti.

AÇIKLAMA SADECE SİVİLLERLE İLGİLİ

İsrail'le barış anlaşması bulunan Ürdün ve Mısır'ın yanı sıra ABD'nin arabuluculuğunda normalleşme süreçleri yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan açıklamada, "Gazze'de sivillerin hedef alınması ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi" kınandı.

“SAVUNMA HAKKI FİLİSTİN HALKINI GÖZARDI ETMEYİ MEŞRULAŞTIRMAZ”

Açıklamada, "İsrail'in kendini savunma hakkı, uluslararası hukuk ihlallerini ve Filistin halkının meşru haklarının kasten gözardı edilmesini meşrulaştırmaz” denildi. Arap ülkeleri, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve toplu cezalandırmaya tabi tutulmasını kınadıklarını da belirtti.

Ortak açıklamada imzası bulunan ülkeler şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Mısır, Fas.